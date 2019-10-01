محمد علي يدعو إلى التظاهر اليوم عصرا لإرباك الأجهزة الأمنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توجه المقاول والفنان المصري محمد علي، مرّة أخرى، أمس الإثنين، للمصريين بدعوة أخرى للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمطالبة بعزله، عصر اليوم الثلاثاء.

وشكك علي بوقائع العملية الإرهابية التي سقط ضحيتها، عدّة جنود مصريين في شمالي سيناء، يوم الجمعة الماضي، والتي تزامنت مع الاستنفار الأمني الشديد في القاهرة وضواحيها لقمع أي تظاهرات، كان المقاول قد دعا لها منذ نحو أسبوعين، معتبرا أن مقتل الجنود ليس محض صدفة.

وانتقد علي الاحتفال الذي أجراه السيسي من أجل تأكيد دعمه في القاهرة في اليوم ذاته، قائلا إن حشد الناس، والفنانين، جاء من رعب النظام من أي هبّة شعبية رافضة لوجوده.

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واختار علي الدعوة للتظاهر في تمام الساعة الثالثة عصرا، قائلا إنه استلهم ذلك من حساب المعارض الساخر "عطوة كنانة"، كونها ستُصعب من مهمة قوات الجيش والشرطة في قمع المظاهرات، أو اعتقال المشاركين بها.

وقال إن فكرة التظاهر في هذه الساعة تنطلق من فكرة اكتظاظ الناس في الشوارع كونها ساعة خروج الموظفين من عملهم، مشددا على أن ذلك سيخلق تفاعلا شعبيا مع المظاهرات، إضافة إلى أنه سيُربك الأجهزة الأمنية التي "لن تتمكن" من قمع المتظاهرين بسهولة، بخلاف التظاهر في أيام الجمعة (كما في السابق)، والتي تُعتبر عطلة رسمية.

وتابع: "هذه الخطة ستُمكن المصريين من التفاعل مع بعضهم البعض في الشوارع، ولن تستطيع قوات الأمن إحضار مدرعات الأمن المركزي لاعتقال 30 أو 40 أو 50 مليون مواطن في الشارع؟"، منوهاً إلى أنه سينشر مزيداً من تفاصيل خطة التظاهر، وذلك بالتزامن مع تدشين هاشتاغ "#نازلين_الساعة_تلاتة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي حظي حتى الآن بـ92 ألف مشاركة.

ووصف المقاول، السيسي ونجله، الذي يدير جهاز المخابرات العامة، وعائلته، بأنهم "يحتلون" المصريين.