شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائداً لقوة الحرس الخاص للملك سلمان والان مع التفاصيل

كشفت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية أن رئاسة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية، قررت اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائداً لقوة الحرس الخاص خلفاً للواء عبدالعزيز بن بداح الفغم الذي قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي، في حادثة صدمت المجتمع السعودي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي بالمملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائداً لقوة الحرس الخاص اعتباراً من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.

وأشادت طيف من السعوديين بقرار اختيار المسفر معتبرين أنه خير خلف لخير سلف في إشارة إلى الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم.

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وقال المغرد عبدالعزيز الفدغوش: ”نسأل الله العلي العظيم أن يوفق العميد سعد بن مسفر القحطاني لخدمة الدين والمليك والوطن ليكون خير خلف لخير سلف“.

وتابع المغرد صالح آلسليمان: ”نسأل الله التوفيق والنجاح لسعادة /العميد سعد بن مسفر بن بداح العاطفي القحطاني بتكليفه قائدً لقوة الحرس الخاص خلفاً للمرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم،، ألف مبروك يا سعادة العميد في خدمة الدين والمليك والوطن“.

وكتب المغرد محمد بن سعيد: ”يستاهل يخدم ملك يخدم الحرمين. الف مبروك للعميد/ سعد بن مسفرالقحطاني قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن #اللواء_عبدالعزيز_الفغمرحمه الله.“.