شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وصول غريفيث إلى صنعاء لانعاش مشاورات جديدة مع الحوثيين والان مع التفاصيل

وصل لقبل دقائق المبعوث الاممي الى مطار صنعاء الدولي مارتن جريفيث في جولة جديدة. وقالت مصادر خاصة إن جريفيث وصل الى مطار صنعاء لمحاولة انعاش المشاورات من جديد مع مليشيا الحوثي. وتاتي زيارة الرجل الغير معلنة ضمن جولة مكوكية جديدة في محاولة لانعاش مشاورات جديدة تقود إلى اتفاق لاخراج اليمن من ازمته الحالية . ومنذ اكثر من سنة ومليشيا الحوثي ترفض تنفيذ اتفاق الحديدة.

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