ريكي مارتن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل... هذا ما ينتظره من زوجه السوري

كشف النجم البورتوريكي ريكي مارتن أنّه ينتظر طفله الرابع من زوجه الرسام السوري- السويدي جوان يوسف بمساعدة أم بديلة وذلك بعد تسعة أشهر من استقبال مولودتهما الاولى "لوسيا".
وفي التفاصيل أنّ مارتن أعلن عن الخبر خلال حضوره حفل العشاء السنوي لحملة حقوق الإنسان في العاصمة الأميركية واشنطن، مساء السبت الماضي.
وكان مارتن قد كشف مطلع عام 2019 انه وزوجه رُزقا مولودتهما الأولى "لوسيا مارتن يوسف" من أم بديلة.
وفي عام 2010 ، أشهر مارتن مثليته الجنسية.
وفي نيسان 2016 أعلن مارتن خطوبته ثم زواجه من جوان يوسف، وهو فنان سويدي سوري الأصل من أب كردي وأم أرمنية.
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