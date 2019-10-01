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مبعوث الاتحاد الآسيوي يصل بغداد للاطلاع على قضية اتحاد الكرة ودرجال

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2019-10-01 | 12:31

مبعوث الاتحاد الآسيوي يصل بغداد للاطلاع على قضية اتحاد الكرة ودرجال

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، وصول مبعوث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الاتحاد حسين الخرساني في حديث لـ الخليج 365، إن "مبعوث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وصل قبل قليل إلى العاصمة بغداد من أجل بحث قضية الاتحاد وعدنان درجال".

وأوضح، أن "المبعوث إيراني الجنسية وسيتخذ من فندق بغداد مقراً له وسيعقد اجتماعات موسعة مع أعضاء اتحاد الكرة وعدنان درجال للوقوف وراء الأسباب الحقيقية للقضية".


وكانت محكمة جنايات الرصافة، قد قررت حبس عضوين من اتحاد الكرة لمدة عام ونصف بسبب تزوير أوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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