مبعوث الاتحاد الآسيوي يصل بغداد للاطلاع على قضية اتحاد الكرة ودرجال

2019-10-01 | 12:31
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، وصول مبعوث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة بغداد.
وأوضح، أن "المبعوث إيراني الجنسية وسيتخذ من فندق بغداد مقراً له وسيعقد اجتماعات موسعة مع أعضاء اتحاد الكرة وعدنان درجال للوقوف وراء الأسباب الحقيقية للقضية".
وكانت محكمة جنايات الرصافة، قد قررت حبس عضوين من اتحاد الكرة لمدة عام ونصف بسبب تزوير أوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.
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