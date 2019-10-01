مبعوث الاتحاد الآسيوي يصل بغداد للاطلاع على قضية اتحاد الكرة ودرجال

وقال المتحدث باسم الاتحاد حسين الخرساني في حديث لـ الخليج 365، إن "مبعوث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وصل قبل قليل إلى العاصمة بغداد من أجل بحث قضية الاتحاد وعدنان درجال".

وأوضح، أن "المبعوث إيراني الجنسية وسيتخذ من فندق بغداد مقراً له وسيعقد اجتماعات موسعة مع أعضاء اتحاد الكرة وعدنان درجال للوقوف وراء الأسباب الحقيقية للقضية".



وكانت محكمة جنايات الرصافة، قد قررت حبس عضوين من اتحاد الكرة لمدة عام ونصف بسبب تزوير أوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.