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القبض على تسعة متهمين للاتجار بالفتيات تقودهم امرأة في البصرة

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على عصابة من تسعة متهمين للاتجار بالفتيات تقودهم امرأة في محافظة البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية في البصرة القت، اليوم، القبض على عصابة مكونة من تسعة متهمين للاتجار بالفتيات تقودهم امرأة ضمن منطقة العشوائيات في قضاء الزبير".

وأوضح المصدر، أن "القوات الامنية اقتادت المعتقلين الى احد مراكز الاحتجاز الامني، لاجراء التحقيقات اللازمة قبل عرضهم على القضاء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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