القبض على تسعة متهمين للاتجار بالفتيات تقودهم امرأة في البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على عصابة من تسعة متهمين للاتجار بالفتيات تقودهم امرأة في محافظة البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية في البصرة القت، اليوم، القبض على عصابة مكونة من تسعة متهمين للاتجار بالفتيات تقودهم امرأة ضمن منطقة العشوائيات في قضاء الزبير".
وأوضح المصدر، أن "القوات الامنية اقتادت المعتقلين الى احد مراكز الاحتجاز الامني، لاجراء التحقيقات اللازمة قبل عرضهم على القضاء".
وأوضح المصدر، أن "القوات الامنية اقتادت المعتقلين الى احد مراكز الاحتجاز الامني، لاجراء التحقيقات اللازمة قبل عرضهم على القضاء".
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