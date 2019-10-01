تصديق اعترافات عصابة اختطفت طفلاً في الشعب

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بخطف طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات ومساومة ذويه على دفع فدية مقدارها 50 ألف دولار".

وأضاف، أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت من قبل خلية الصقور وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص بعدما تم اعتقال احد المتهمين في بغداد واثنين في البصرة"، مبينا أن "من بين المعتقلين هو ابن خال الضحية الذي قام باستدراج الضحية (الطفل)".



وأشار المركز، إلى أن "المحكمة صدقت أقوالهم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وبصدد إحالتهم على المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".