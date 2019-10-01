تصديق اعترافات عصابة اختطفت طفلاً في الشعب

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تصديق محكمة تحقيق الشعب اعترافات عصابة مكونة من ثلاثة متهمين قامت بخطف طفل في منطقة الشعب ومساومة ذويه.
وأضاف، أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت من قبل خلية الصقور وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص بعدما تم اعتقال احد المتهمين في بغداد واثنين في البصرة"، مبينا أن "من بين المعتقلين هو ابن خال الضحية الذي قام باستدراج الضحية (الطفل)".
وأشار المركز، إلى أن "المحكمة صدقت أقوالهم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وبصدد إحالتهم على المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
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