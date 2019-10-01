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تصديق اعترافات عصابة اختطفت طفلاً في الشعب

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أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تصديق محكمة تحقيق الشعب اعترافات عصابة مكونة من ثلاثة متهمين قامت بخطف طفل في منطقة الشعب ومساومة ذويه.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بخطف طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات ومساومة ذويه على دفع فدية مقدارها 50 ألف دولار".

وأضاف، أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت من قبل خلية الصقور وبإشراف مباشر من قبل القاضي المختص بعدما تم اعتقال احد المتهمين في بغداد واثنين في البصرة"، مبينا أن "من بين المعتقلين هو ابن خال الضحية الذي قام باستدراج الضحية (الطفل)".


وأشار المركز، إلى أن "المحكمة صدقت أقوالهم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وبصدد إحالتهم على المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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