فنانة كويتية تسخر من إليسا... والرد صادم!

سخرت الفنانة أبرار الكويتية من الفنانة إليسا عبر فيديو قامت بنشره ظهرت فيه وهي تقوم بتقليد الأخيرة بطريقة بشعة عن طريق فمها.
لكن السحر انقلب على الساحر، حيث لم يتقبل الجمهور الفيديو الذي نشرته أبرار؛ ما عرّضها هي لهجوم كبير من قبل الجمهور والذي قام بشتمها بالإضافة لوصفها بأبشع الأوصاف.
واعتبر البعض أن طريقة أبرار لكسب جماهيرية لدى الجمهور السعودي مرفوضة وغير مقبولة أبدًا، خاصة أنها قد تعدُّ نوعًا من انواع التنمر المرفوض بشكل قاطع.
ولم يصدر أي رد من الفنانة إليسا على هذه السخرية، فيما لم توضح أو تبرر الفنانة الكويتية ما فعلته أو حتى تتقدم باعتذار على الفيديو الذي نشرته.
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