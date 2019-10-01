بماذا يحلم الرضيع؟ ومتى يبدأ الذعر الليلي؟

قال "الفايد": "لا يمكننا أن نعرف الكثير عن هذا الموضوع بالضبط، وفي الأغلب تصبح أغلب أحلام الرضع صامتة، لأن ليس لديهم لغة، فالأحلام تكون كناية عن مجموعة من الصور دون إقامة حوار واضح".

هي مرحلة أجزاء تتكون من الشعور بالراحة والبلل، والشم بالمكان المحيط بالرضيع، بجانب الشعور بالجوع، العطش، الحر والبرد، الألم، كما أن الرضع أثناء نومهم يمرون بحركة عين سريعة.

الأطفال ليس لديهم أحلام مخيفة أو كوابيس، قبل الأربعة أعوام الأولى من حياتهم، ولكن يمكن أن تحدث بنسبة نادرة جداً، واحد في المائة، لذلك على الآباء والأمهات مراعاة جو الأسرة للرضيع بعيداً عن الضجيج والصراخ العالي.

• بعد تجاوز الطفل عامه الرابع، قد ينهض من نومه مذعوراً وتنتابه نوبة من البكاء والصراخ، عندئذ يمكن أن يكون الطفل بالفعل قد رأى أحد المشاهد المخيفة، لذا يجب مراعاة كل ما يشاهده الطفل في وسائل الإعلام، فأحياناً نلاحظ أن الآباء يفضلون مشاهدة أفلام الرعب، دون أدنى مراعاة لمشاعر الطفل، وربما يتبعون دائماً أسلوب التهديد في تربيته، أو العنف اللفظي والبدني، مما يسيء إلى نفسية الطفل، لذلك على الأهل تجنب كل هذه العادات السلبية.

• على الأم أن تقوم بتهدئة طفلها في حال إصابته بالذعر، طمأنته واحتوائه، ليشعر بالأمان. يمكن أن تقدم له بعض الماء.

• عليها ملاحظة وربط ما يحدث بيوم الطفل، لتجنب العوامل التي تعرضه لذلك الذعر والعمل على التخلص منه، فاستمرار الطفل في هذا الشعور يؤثّرعليه سلباً ويؤدي إلى اضطراب في حالته النفسية فيما بعد.