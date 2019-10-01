اعتبر النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الثلاثاء، أن الرد أصبح "واجباً" بعد ثبوت تورط إسرائيل بقصف مواقع الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة كانت "تنطلق من القواعد الأميركية" في العراق.
ودعا سالم إلى "إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية لأنها أخلت بالاتفاقية ولم تحمي الأجواء العراقية بل أن الطائرات الصهيونية المسيرة كانت تنطلق من القواعد الأميركية في العراق".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، أمس الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب، لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: الرد أصبح واجباً بعد ثبوت تورط الكيان الصهيوني بقصف مواقع الحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.