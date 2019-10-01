نائب: الرد أصبح واجباً بعد ثبوت تورط الكيان الصهيوني بقصف مواقع الحشد

وقال سالم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ثبوت تورط الكيان الصهيوني بقصف مواقع الحشد الشعبي صار الرد واجباً"، مضيفاً: "أحيي رئيس الوزراء لصراحته الشجاعة بكشف حقيقة نتائج التحقيق".

ودعا سالم إلى "إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية لأنها أخلت بالاتفاقية ولم تحمي الأجواء العراقية بل أن الطائرات الصهيونية المسيرة كانت تنطلق من القواعد الأميركية في العراق".



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، أمس الاثنين، على وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وفيما رأى أن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب، لفت إلى أن التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك.