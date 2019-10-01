مراسلنا: استمرار توافد المتظاهرين الى ساحة التحرير 'صور'

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أفاد مراسل الخليج 365، باستمرار توافد المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط بغداد .
وقال مراسلنا، إن العشرات من المتظاهرين مستمرين بالتوافد الى ساحة التحرير، تحضيرا لانطلاق مظاهرة تحمل مسمى "اسقاط الفاسدين"، على حد قولهم، مشيرا الى انتشار امني مكثف ، دون قطع الطرق المؤدية الى الساحة في الوقت الحالي.
وأفاد مصدر في الشرطة، في وقت سابق الثلاثاء، بأن القوات الأمنية باشرت بإعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد، بعد إغلاقه في وقت سابق من صباح اليوم.
يذكر أن القوات الامنية قطعت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جسر الجمهورية وبعض الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعداداً لتظاهرة من المزمع انطلاقها عصر اليوم في الساحة، في وقت الذي شهدت فيه ساحة التحرير وصول عدد قليل من المتظاهرين.
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