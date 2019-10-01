أرامكو توزع 75 مليار دولار أرباحا في 2020

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365_متابعات

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، اعتزامها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في عام 2020، بنسبة زيادة أكثر من 29% عن أرباح عام 2018.



أكد الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة "أرامكو"، إبراهيم البوعينين، أن الشركة "عادت إلى الإنتاج بالطاقة التي كانت عليها قبل هجمات 14 سبتمبر/أيلول الإرهابية، على منشأتي نفط تابعتين للشركة".

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وقال البوعينين إن إنتاج النفط عاد إلى مستوى ما قبل الهجمات البالغ نحو 9.7 ملايين برميل يوميا، أو حتى أعلى قليلا لإعادة ملء المخزون.

وكالة "بلومبيرغ" ذكرت، في وقت سابق، أن أرامكو تستعد للإعلان رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم تستبعد المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، ياسر الرميان، قد أكد في وقت سابق، أن "الاعتداءات على معملي أرامكو في بقيق وخريص لن تؤخر طرح أو اكتتاب أرامكو ولن تؤخر التحضيرات له، وأن الطرح العام الأولي سيكون جاهزا خلال الـ12 شهرا المقبلة".

ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، هو الأكبر في العالم؛ حيث تقدر قيمته السوقية بأكثر من 2 تريليون دولار.