السبت.. كوريا الشمالية تُعلن إجراء محادثات نووية مع أمريكا

السبت.. كوريا الشمالية تعلن إجراء محادثات نووية مع أمريكا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء أنها ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت، في مؤشر على استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة في شباط/فبراير الماضي.



واتفق الجانبان على إجراء ”اتصال مبدئي“ في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي.

وأضافت: ”أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة“، دون الكشف عن مكان عقد المحادثات.