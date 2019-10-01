أبوظبى تفتح أبوابها لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى

تفتح اليوم لجنة إمارة أبوظبي، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أبوابها لاستقبال المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية. ويبلغ إجمالي عدد مرشحي إمارة أبوظبي 125 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون على نيل أصوات 101 ألف و549 مواطناً ومواطنة، لشغل 4 مقاعد مخصصة لإمارة أبوظبي من أصل 20 مقعداً مخصصة لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي على مستوى الدولة. وحددت لجنة إمارة أبوظبي 3 مراكز انتخابية على مستوى الإمارة للانتخابات المبكرة، بحيث يكون مركز أبوظبي الوطني للمعارض هو المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي، وصالة أفراح مدينة زايد في المنطقة الغربية. ومن المقرر أن تبداء المراكز الثلاث في استقبال الناخبين، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 6:00 مساء، وذلك على مدى ثلاثة أيام (1 و 2 و3) أكتوبر الجاري.



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