الرئيس اللبنانى يلتقى مسؤولاً بريطانياً

الرئيس اللبنانى يلتقى مسؤولا بريطانيا الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365_وكالات التقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم، فى القصر الرئاسى فى بعبدا الموفد الرسمى لرئيس الوزراء البريطانى للشؤون التجارية إلى لبنان اللورد ريتشارد ريسبى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء التداول في مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين .

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