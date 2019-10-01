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الرئيس اللبنانى يلتقى مسؤولاً بريطانياً

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اليمن العربي_وكالات 0 تبليغ

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الرئيس اللبنانى يلتقى مسؤولا بريطانيا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

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الرئيس اللبنانى يلتقى مسؤولاً بريطانياً

كتب

الخليج 365_وكالات

التقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم، فى القصر الرئاسى فى بعبدا الموفد الرسمى لرئيس الوزراء البريطانى للشؤون التجارية إلى لبنان اللورد ريتشارد ريسبى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، جرى خلال اللقاء التداول في مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين .

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