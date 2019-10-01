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الإعدام لإيراني بتهمة التجسس لصالح أمريكا
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365_متابعات
قضت محكمة الثورة في إيران بإعدام متهم بالتجسس لصالح وكالة المخابرات الأمريكية، وفق ما أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي.
وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، إن ”محكمة الثورة حكمت بالإعدام على شخص متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية“، مضيفًا أن ”القضية معلقة أمام المحكمة العليا للمصادقة على الإعدام“، دون أن يكشف عن هوية الشخص المتهم بالتجسس.
في سياق متصل، أفاد إسماعيلي بأن ”محكمة الثورة حكمت أيضًا على شخص آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح أمريكا، كما قضت المحكمة بسجن ثالث 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، واستعادة أموال منه بقيمة 55 ألف دولار“.
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