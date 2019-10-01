مصر.. زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

قرر وزير الداخلية، منح جميع السجناء، زيارة استثنائية واحدة فقط، خلال الفترة من 7 أكتوبر وحتى 31 من نفس الشهر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



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