محكمة إيرانية تقضى بحبس شقيق الرئيس روحانى 5 سنوات

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
نشرت وكالة رويتز منذ قليل، نقلا عن وكالة أنباء فارس الإيرانيه،حكم قضائى بحبس شقيق الرئيس الإيرانى حسن روحانى 5 سنوت.
وكان متحدث باسم السلطة القضائية في إيران اعلن، اليوم، الثلاثاء صدور حكم بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وبالسجن عشر سنوات على اثنين آخرين بنفس التهمة وعلى شخص رابع بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
ونقل موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي قوله "صدر حكم بالإعدام على شخص بتهمة التجسس لصالح أمريكا... لكن تم الطعن في الحكم".
وأضاف أن المحكمة أصدرت حكما نهائيا بسجن اثنين آخرين عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.
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