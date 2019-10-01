ترند الموجز| تفاصيل التعديل الوزاري..النيابة تقلب موازين قضية الطفلة جنى..وانخفاض حاد في أسعار الحديد..وموعد إجازة 6 أكتوبر

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القوى العاملة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر، ووصلت إلى ألف جنيه في الطن.. تراجع حاد في أسعار الحديد.. والغرفة التجارية تكشف السبب، وتطورات حادث الطفلة جنى.. قرار عاجل بشأن الجدة.. والنيابة تقلب موازين القضية.. واعترافات مثيرة لأماني شقيقة ضحية التعذيب، وتعديل وزاري يشمل 8 وزارات.. وتغييرات في المحافظين.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القوى العاملة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن يوم الأحد المقبل، السادس من أكتوبر "عيد النصر"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيس بوك، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف "سعفان"، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

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وصلت إلى ألف جنيه في الطن.. تراجع حاد في أسعار الحديد.. والغرفة التجارية تكشف السبب

حققت أسعار الحديد في مصر، تراجعا حادا، بلغ ألف جنيه في الطن، بداية من شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي تراجع أسعار الحديد محليا، بسبب انخفاض السعر العالمي للخام الحديد "بليت" وتراجع الطلب على مواد البناء بصفة عامة.

وتتراجع أسعار الحديد منذ أوائل شهر يونيو الماضي، والسبب هو انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميًا، حيث وصل سعر طن الخردة الآن إلى 220 دولارًا بدلا من 235 دولارًا منتصف الشهر الجاري، وسعر طن البليت إلى 370 دولارًا، بدلا من 400 دولار منتصف الشهر الجاري.

وأعلنت شركة حديد عز، عن خفض أسعار طن الحديد اللفائف لتصل إلى 10890 جنيهًا للطن بدلاً من 11290 جنيها، تسليم أرض مصنع، بتراجع 1000 جنيه، فيما بلغ طن الحديد الأطوال 11290 بدلا من 11890 جنيها، متراجعا بنحو 600 جنيه.

وخفضت شركة بشاي للصلب أسعارها، بداية من 1 أكتوبر، بقيمة تصل إلى 700 جنيه للطن ليسجل 11190 جنيهًا للطن أطوال تسليم أرض المصنع، بدلًا من 11890 جنيهًا.

من جانبها، توقعت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية، في تصريحات صحفية، أن تستمر حالة الاستقرار أو التراجع في أسعار الحديد مع تراجع حركة المشاريع بسبب دخول فصل الشتاء والتي تنعكس بشكل مباشر على سعر بيع حديد التسليح واستمرار انخفاض الأسعار.

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تطورات حادث الطفلة جنى.. قرار عاجل بشأن الجدة.. والنيابة تقلب موازين القضية.. واعترافات مثيرة لأماني شقيقة ضحية التعذيب

تحولت حادثة الطفلة جنى إلى قضية رأي عام، هزت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بشاعة ماحدث لها، حيث تم تعذيبها وحرقها على يد جدتها، وتوفت بعد أيام متأثرة بإصابتها، كما شهدت القضية تطورات جديدة، فجرتها النيابة.

إحالة الجدة للنيابة

من جانبه، أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهمة صفاء عبد الفتاح، جدة الطفلة "جنة" للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأمانى محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما للموت 5 سنوات، و"أماني محمد سمير" 6 سنوات، ما أدى إلى وفاة الأولى.

وأصدر النائب العام بيانا، الإثنين، قال فيه إن النيابة تلقت بلاغا من مستشفى الشربيني العام بوصول الطفة جنة محمد سمير مصابة بأنحاء مختلفة من جسدها وحروق بمواضع عفتها، وبسؤال الطفلة قبل وفاتها أقرت بقيام جدتها بالتعدي عليها وإحداث إصابتها.

وكشفت تحقيقات النيابة انفصال والدي الطفلتين وتولي جدتهما المتهمة حضانتهما لفقدان والدتهما الإبصار، وأكدت أقوال الطفلتين وشهود الواقعة أن الجدة المتهمة دأبت على تعذيب الطفلتين بالضرب والحرق، بينما أوضحت الطفلة أماني أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة.

وأكدت تقارير الطب الشرعي إصابة الطفلة الأولى بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر ومناطق عفتها وكدمات حول كاحلها الأيمن، وثغريمها نتيجة تقييدها بقوة وأن الإصابات جرت خلال فترات زمنية متتابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب وأن الوفاة وقعت بسبب تلك الإصابات ومضاعفتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها وانتهى بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، كما ثبت لأطباء الطب الشرعي إصابة الطفلة الثانية بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها نتيجة التعدي بأدوات صلبة، واعترفت الجدة المتهمة بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة وادعت أن ذلك الإيذاء البدني كان لتربيتهما.

وأودعت النيابة الطفلة أماني محمد سمير بدار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير بيئة ملائمة لها صحيا ونفسيا.

«جنة وأماني» لم تتعرضتا لاغتصاب

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وذكر بيان النائب العام أن النيابة العامة حققت فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين ونفت التحقيقات صحة ذلك حيث أكدت تقارير الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين مما يشير إلى تعرضهما لأي اعتداءات جنسية، وناشدت النيابة العامة المواطنين بالتدقيق في كل ما ينشر وعدم تداول أخبار دون التأكد من صحتها لما لذلك من ضرر على السلم العام.

وفي سياق متصل، أدلت الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، شقيقة جنى، بأقوالها أمام النيابة العامة في شربين بمحافظة الدقهلية، في واقعة تعرضها للتعذيب على يد جدتها لأمها خلال الفترة الماضية، وحالة الرعب التي عاشتها خلال 10 أشهر منذ نقل حضانتها من أبيها إلى جدتها لأمها.

وأثبت التقرير الطبي المبدئي بمستشفى شربين المركزي في محافظة الدقهلية، عقب توقيع الكشف على الطفلة أماني، وجود: "آثار حريق في مناطق حساسة (العضو التناسلي)، وتبين أن غشاء البكارة سليم تماما، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر.

وأكدت الطفلة أماني في التحقيقات، أن أثار التعذيب الموجودة على جسمها هي وشقيقتها المتوفاة "جنة"، تسببت فيها جدتها لأمها، مستخدمة "بنسة كهرباء" وآلة حادة "شرشرة"، كانت تسخنها على النار وتكويهم بها.

وقالت إن جدتها خلعت لها ظافرين بـ"بنسة كهرباء"، لأنها فتحت باب الثلاجة، وكوتها بالنار لأنها "أكلت أرز كثير"، متابعة: "كانت تستخدم البنسة في تقطيع لحمنا لو ارتبكنا أي خطأ، وكنا مرعوبين منها".

تفاصيل القضية

وشهدت قرية كريم بساط الدين، التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية، واقعة تعذيب جدة، وتدعى "صفاء"، للطفلة جنى، حيث قامت بضربها باستمرار وكيّها بآلة حادة ساخنة عقابا لها على تبولها اللاإرادي.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية بإستقبال مستشفى شربين العام للطفية جني محمد سمير 5 سنوات ومقيمة بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث وصلت إلى المستشفى مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

بتر الساق

أجرى أطباء مستشفى المنصورة الدولي، أمس، عملية بتر للساق اليسرى للطفلة جنى، وأكد تقرير الحالة الطبية للفتاة بالمستشفى، أن الطفلة "جنة" وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي، مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبى الظاهرى تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر.

وبسبب ربط الفتاة ومحاولة هربها تضررت رجلها اليسرى بشكل كبير، وذلك بعد أن ضربتها والدتها بالعصى عليها، ما دفع بالأطباء، بعد نقلها الى المستشفى ببتر رجلها.

كما يوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والمريضة محجوزة بالمستشفى قسم عناية الأطفال من يوم السبت المرافق 21/9/2019، والأربعاء الموافق 25/9/2019 تم بتر جزء من الطرف السفلي الأيسر والجزء المبتور بثلاجة المستشفى وتم إبلاغ الأهل والنيابة".

وأعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن وفاة الطفلة جنى، السبت الماضي، نتيجة التعذيب على يد جدتها، بعد توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها.

وبالعرض على النباية العامة قررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

والد الطفلة: بنتي اتحبست 10 أيام بجروحها حتى تعفنت

أكد محمد سمير حافظ، والد الطفلة جنى: "بنتي اتحبست 10 أيام بجروحها وحروقها في بيت جدتها لأمها، لحد ما رائحة الجروح ظهرت في المكان".

وأضاف: "أم جنى كانت واقفة تتفرج وجدتها بتحرق في جسمها، وجنى قالت لي علي كل حاجة حصلت لها، وأن جدتها بتعذبها بالكي بالشقرف، وخالها رضا ماسكها ومامتها واقفة تتفرج، وبنتي الأخرى أماني عمرها 6 سنوات كانت تبكي مش قادرة تساعد أختها، والست دي محدش قادر عليها خالص".

وتابع الأب تصريحاته لصحيفة "الوطن" أن ابنته "أماني لازالت معهم في بيت جدتها لأمها، ويضربوها لكي تشهد أن أختها الصغيرة جنى هي من وقعت على زيت مغلي حتى تنجو الجدة من العقاب، ومن يريد أن يساعدني يأخذ بنتي منهم، حرام تفضل معهم بعد تعذيبها على يد جدتها وأمام أمها".

وبحسب اليوم السابع، تقدم والد الطفلة جنة، ببلاغ جديد يتهم فيه أسرة طليقته بتعذيب ابنته الأخرى أماني 6 سنوات، وحمل البلاغ رقم 15 أحوال مركز شربين.

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تعديل وزاري يشمل 8 وزارات.. وتغييرات في المحافظين

ترددت أنباء، عن إجراء تعديل وزاري يشمل 8 وزارات، خلال الأيام المقبلة، فضلا عن حركة تغيير في المحافظين.

وبحسب موقع "البوابة نيوز"، تجرى حاليًا عملية تقييم شاملة لأداء جميع الوزراء والمحافظين ونوابهم، ربما تؤدي في النهاية لتعديل وزاري في بعض الحقائب لرفع مستوى الإنجازات.

وكشف الموقع، أنه سيتم الإعلان عن تعديلات وزارية تشمل وزارات "السياحة، الصحة، التعليم، الصناعة، قطاع الأعمال، الثقافة، والتعليم العالي، والزراعة، بالإضافة إلى تعديلات شاملة في المحافظين نظرًا لإخفاقهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

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