رئيس الأركان الإيراني أكد دعم طهران لدول محور المقاومة

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ​اللواء​ محمد باقري "دعم ​ايران​ لدول محور ​المقاومة​"، معتبراً أن "مزاعم إرسال ​صواريخ​ إيرانية إلى اليمن كاذبة"، مشيراً إلى ان "نقدم الدعم الاستشاري والدعم الفكري للجيش اليمني وحرس الثورة مسؤول عن هذا الأمر"، لافتاً إلى "إننا سنقف الى جانب الشعب اليمني حتى النهاية لابعاد العدوان عن اليمن".

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