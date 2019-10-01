أكد وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، أن "التحضير مستمر لعقد اجتماع بصيغة أستانا حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر"، مشيراً إلى أن "خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيدا رسميا لموعد انعقاده".
وشدد على أن "صيغة أستانا لتسوية الأزمة السورية تحافظ على أهميتها"، مشيراً إلى ان "الوضع لا يتجه نحو الاستقرار على أي حال وفضلا عن ذلك، لقد ازداد عدد المشاركين في عملية أستانا مع انضمام الدول المراقبة، وهي لبنان والأردن والعراق إليها، بعد أن كانت تقتصر على الدول الضامنة، بما يعنيه ذلك من توسيع لأجندة النقاش".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة "أستانا" هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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