وزير خارجية كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة "أستانا" هذا الشهر

أكد وزير خارجية ​كازاخستان​ مختار تلاوبردي، أن "التحضير مستمر لعقد اجتماع بصيغة ​أستانا​ حول ​سوريا​، في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر"، مشيراً إلى أن "خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيدا رسميا لموعد انعقاده".

وشدد على أن "صيغة أستانا لتسوية ​الأزمة السورية​ تحافظ على أهميتها"، مشيراً إلى ان "الوضع لا يتجه نحو الاستقرار على أي حال وفضلا عن ذلك، لقد ازداد عدد المشاركين في عملية أستانا مع انضمام الدول المراقبة، وهي ​لبنان​ و​الأردن​ و​العراق​ إليها، بعد أن كانت تقتصر على الدول الضامنة، بما يعنيه ذلك من توسيع لأجندة ​النقاش​".