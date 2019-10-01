الصفدي: تمكين المرأة اقتصاديًا أصبح جزءًا لا يتجزأ من سياسة لبنان

أطلقت وزارة ​الدولة​ لشؤون التمكين الإقتصادي ​للنساء​ و​الشباب​ ​فيوليت خير الله الصفدي​ بالتعاون مع ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ وشركة عطور الشرق Senteurs D’Orient مشروع "التدريب والتوجيه لتعزيز دور النساء في ريادة الأعمال" بهدف حثّ النساء للإنخراط في مجال الأعمال من خلال تأمين ​البيئة​ المناسبة لهن بتدريبهن ودعمهن.

وشددت الصفدي على أن "تمكين ​المرأة​ اقتصاديًا أصبح اليوم جزءًا لا يتجزأ من ​سياسة​ ​لبنان​ الرسمية بعد أن أصبح بصلب اهداف المنظمات الدولية وجزءًا من اهداف التنمية المستدامة"، مشيرة الى ان "المرأة عندما تصبح منتجة لا تخلق توازنًا في المنزل فحسب بل ايضا على صعيد المجتمع ككل".

ولفتت الى أن "المناسبة اليوم تعني التصميم والعمل على نقل تجربة النجاح من سيدة ناجحة الى سيدات أخريات من خلال تمويلن ودعمن، اذ ان مشاركة المرأة بنسبة 29 في المئة في سوق العمل يؤدي الى رفع الناتج المحلي بنسبة 9 في المئة وذلك وفق دراسة للبنك الدولي حول مشاركة المرأة في الانتاجية الاقتصادية في ​العالم العربي​"، معتبرة أن "التمكين الاقتصادي يؤدي الى اعطاء المرأة قدرة على المشاركة بشكل فعال بصنع القرار وعندها نحدث التغيير الايجابي ان في القوانين او التشريعات أو حتى في العادات التي تحولت الى عرف".