عباس: مصادرة المولدات المخالفة تتم بالتنسيق مع النيابات العامة

اشارت المديرة العامة ل​وزارة الإقتصاد​ ​عليا عباس​ الى انه "يحق ل​أصحاب المولدات​ تحقيق الارباح ولكن بحق وعدالة من دون استغلال حاجة الناس لهذه الخدمة الاساسية"، معتبرة أن "​البلدية​ التي لا تتحرك عندما ترى انه يتم استغلال الناس هي بلدية غير نظيفة".

وفي حديث تلفزيوني اوضحت عباس أن "مصادرة المولدات المخالفة تتم بالتنسيق مع النيابات العامة والهدف من ذلك هو دفع اصحاب المولدات للالتزام بالتسعيرة وحماية المواطن من الاستغلال"، مؤكدة انه "حصل اكثر من اجتماع في ​وزارة الاقتصاد​ مع اصحاب المولدات وفي النهاية ذهبنا الى خيار المصادرة بعد التمادي في المخالفات".

