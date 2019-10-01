اشارت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس الى انه "يحق لأصحاب المولدات تحقيق الارباح ولكن بحق وعدالة من دون استغلال حاجة الناس لهذه الخدمة الاساسية"، معتبرة أن "البلدية التي لا تتحرك عندما ترى انه يتم استغلال الناس هي بلدية غير نظيفة".
وفي حديث تلفزيوني اوضحت عباس أن "مصادرة المولدات المخالفة تتم بالتنسيق مع النيابات العامة والهدف من ذلك هو دفع اصحاب المولدات للالتزام بالتسعيرة وحماية المواطن من الاستغلال"، مؤكدة انه "حصل اكثر من اجتماع في وزارة الاقتصاد مع اصحاب المولدات وفي النهاية ذهبنا الى خيار المصادرة بعد التمادي في المخالفات".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: مصادرة المولدات المخالفة تتم بالتنسيق مع النيابات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.