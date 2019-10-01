إدكار طرابلسي: لا لبثّ الشائعات المغرضة والتحريض ضد رئيس البلاد

ندّد النائب ادكار طرابلسي بـ"سوء استخدام ​حرية التعبير​ لبث الشائعات المغرضة والتحريض ضدّ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​"، مثنياً على "تحرّك رئيس الجمهورية ولا سيما لجهة تعزيز الاستقرار النقدي وحماية مصالح الناس وقيادة البلاد لإخراجها من الدرك الذي أوصلته اليه السياسات الاقتصادية والمالية السيئة طوال ثلاثين سنة".

على صعيد آخر، ناشد طرابلسي في كلمة له خلال افتتاح محمية ​حرش بيروت​، ​وزارة الصحة العامة​ والقوى العسكرية والأمنية و​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ "وضع حد للتأخير الكبير في تسديد ما يتوجب عليها للمستشفيات الخاصة والتي في بعض الحالات تعود للعام 2018".