قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات وأحد زبائنه في منطقة برمانا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد هوية أحد مروجي المخدرات الذين ينشطون في ترويج هذه المادة لعدد كبير من الزبائن في منطقة برمانا ومحيطها، ويدعى: ع. ش. (مواليد عام 1970، لبناني)"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 24/9/2019، وبعد عمليات الرصد والمراقبة تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه إضافةً الى توقيف أحد زبائنه في المنطقة، ويدعى:ن. م. (مواليد عام 1997، لبناني) وبتفتيش منزل الأول جرى ضبط كمية من مادة الكوكايين مقسّمة على النحو التالي: /33/ غ. باز ، /392/ غ. بودرة، /429/ غ. حجر، /381/ غ. من مادة حشيشة الكيف، ميزان حساس عدد/3، /16/ هاتف خلوي. إضافةً إلى ضبط مسدس حربي وكمية كبيرة من الذخيرة، وكمية من أكياس النايلون وأوراق تستخدم في توضيب المخدرات".
وأوضحت أنه "بالتحقيق معهما، اعترف (ع. ش.) بترويج المخدرات إلى عددٍ كبير من الزبائن، كما اعترف (ن. م.) بتعاطيها، والاستحصال عليها من الأول. أجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة القضاء المختص".
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