معلوف: العلاقة مع الحريري جيدة لا أكثر ولاتخاذ خطوات جدية لحل الازمة الاقتصادية

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب إدغار معلوف إلى ان "العلاقة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ علاقة جيدة لا أكثر والمشكلة هي اننا نطلب من الحكومة ان تفعل عملها أكثر وأن تأخذ خطوات تطمئن فيها الناس عن الوضع ويجب عقد اجتماعات اقتصادية متواصلة لا فراغ بينهم حتى نتوصل إلى حل جذري للمشكلة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار معلوف إلى ان "​الشعب اللبناني​ كله يعلم أن أولويتنا هي اقتصادية والورقة الاقتصادية التي قدمها رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ واضحة وعلنية وما نطالب به هو ​النقاش​ ببنودها وليس لدينا أجندات أخرى"، لافتاً إلى أن "اليوم نحن وغيرنا نقدم أوراق اقتصادية ووزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ نفس الشيء".

وأكد أنه "لو لم يكن لدينا ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لكان الوضع أسوأ بكثير"، مشيراً إلى أن "هناك من حاول تهشيم صورة الرئيس عون بكبر الوفد إلى الجمعية العامة للامم المتحدة في ​نيويورك​ وبعدها ال​اضراب​ الذي أُعلن لمحطات الوقود أن هناك اضراب وهناك جهة تحاول تشويه صورة العهد".

ووجه التحية إلى قائد ​الجيش​ ​العمال​ ​جوزيف عون​، قائلا "أعرف العلاقة بيهن الرئيس عون وقائد الجيش وبين باسيل وقائد الجيش ومن يحاول فبركة الامور واطلاق الشائعات "فيروح يخيط بغير هيدي المسلة".