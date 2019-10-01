الفوعاني: حركة امل كانت اول من نبّه إلى تداعيات الازمة الاقتصادية

اشار رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل ​مصطفى الفوعاني​ الى ان "حركة امل كانت اول من نبّه إلى تداعيات الازمة الاقتصادية السلبية وتأثيراتها على كل شرائح المجتمع"، مشددا على ان "ثمة عقلية تمارس النفعية الذاتية دون الالتفات إلى الواقع المؤلم فتفشت ​البطالة​ بين ​الشباب​ وهذا دليل على الحرمان الفعلي في بلد ينبغي أن يكون بلد العدالة والحرية"، مشيرا الى أن "​الدولة​ لم تفكر جديا في تعزيز القطاع الإنتاجي فتحول المجتمع إلى تجمع المستهلكين وانعكس ذلك على الوضع العام فشاع القلق وعدم الاستقرار".

ولفت فوعاني خلال لقاء في ​بيروت​ الى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عندما نادى بقانون انتخابات يكون فيه ​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة مع مراعاة ​التوازن الطائفي​ والمناطقي كان يريد أن نتحول إلى الوطن الواحد حيث نبني وطنا نعتز به ونورثه للاجيال القادمة، وهذا ما أكده بري من ضرورة العمل والانتقال من صناعة الإنشاء إلى صناعة الأشياء والقرار وصناعة ​المستقبل​".

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