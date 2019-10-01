وزارة الصناعة تقفل مصنعا وتعيد فتح أربعة وتطلب تسوية اوضاع 17 مؤسسة

أصدرت ​وزارة الصناعة​ قرارا بإقفال مصنع تعبئة الخضار و​الفاكهة​ والمواد الغذائية العائد لشركة "الفا انترفود" في منطقة مكسة - قضاء زحلة، بناء على الكشف الميداني الذي أجراه فريق العمل في وزارة الصناعة وتبين افتقار ​المصنع​ الى الشروط المطلوبة لا سيما في ما يتعلق بتصريف ​النفايات​ الصناعية.

كما أصدرت قرارا باعادة فتح المسلخ العائد لشركة المر في ​عين سعادة​ - ​قضاء المتن​ من دون السماح له باجراء أي عملية انتاج لحين تركيب وتشغيل محطة معالجة وتكرير، واستكمال الاجراءات والشروط المطلوبة لا سيما الفحوصات المخبرية وفق مندرجات القرار رقم 7060/ ت تاريخ 9/5/2018 الصادر عن وزيري الصناعة و​البيئة​.

وأصدرت الوزارة قرارا ثالثا بإعادة فتح مصنع خمور وماء الزهر والورد وخل وشرابات محلاة وكونسروة ومربيات العائد لشركة موريس ب. مشعلاني في ​حوش الامراء​ - قضاء زحلة، وذلك بناء على الكشف الميداني الذي اجرته مصلحة الصناعة الاقليمية في ​البقاع​ وبعد اجراء الفحوصات اللازمة التي تبين مطابقة الفحوصات للمعايير المطلوبة.

وأعادت الوزارة، بقرار رابع، فتح مصنع الألبان والأجبان ومشتقاتها العائد لشركة "روابي ​شتورا​" الغذائية في ​تعنايل​ - قضاء زحلة، على أن تجرى الفحوص المخبرية المطلوبة عند تشغيل محطة التكرير التي تم تجهيز المصنع بها وأن تكون مطابقة للمواصفات.

وفي قرار خامس، أعادت وزارة الصناعة فتح مصنع المعلبات الآلي والطحينة العائد لشركة "الكونسروة الحديثة ​شتورة​" في ​جديتا​ - قضاء زحلة، على ان تجرى الفحوصات اللازمة عند تشغيل المحطة التي تمّ تجهيز المصنع بها وأن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وأصدرت وزارة الصناعة قرارا قضى بالطلب الى سبع عشرة مؤسسة تستثمر مصانع من دون ترخيص نظامي، ضرورة تسوية وضع مصانعها والتقدم وفقا للأصول بطلب ترخيص لدى وزارة الصناعة. وأعطي أصحاب العلاقة مهلة شهر تسري من تبليغهم القرار، لتقديم طلب الترخيص تحت طائلة الاقفال في حال عدم الالتزام. والمؤسسات هي: Mona Cool (تعبئة وتكرير مياه)/ ​عرمون​، مياه ​الخليل​ (مياه مكررة) / ​الشياح​، كرواسان سنو (كرواسان)/ عرمون، فرن ابو المنى/ عرمون، أفران الهادي/ ​حي السلم​، كل شي طيب ( كرواسان وصاج )/ ​عين الرمانة​، فرن ابو المنى/ شاناي، Moyen Orient (خبز)/ ​سد البوشرية​، حلويات رتاج/ برجا، مياه الدر/ الشياح، حلويات الصفا/ ​الغبيري​، Crunchy Fodico ( بزورات) ​الشويفات​، مزارع القاضي (البان واجبان)/ الشويفات، عمار دخل الله (مقص بلاط) ​الرميلة​، محمصة دميان (محمصة)/ ​برج حمود​، مسلخ الامين/ ​الدامور​، محمصة الوادي/بطشاي.