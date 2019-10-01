بطيش: مراقبو وزارة الاقتصاد سيجولون على السوبر ماركت لتشجيع استخدام الاكياس الصديقة للبيئة

اعتبر وزير الاقتصاد منصور بطيش في كلمة له خلال اطلاق الحملة الوطنية للحد من استعمال أكياس النايلون أن "استِبـدالَ أكياسِ النايلون بأُخرى مُتَعدِّدَةِ الاستِعمالاتِ في المَحلاّتِ الكُبرى والسوبرماركت خُطوَةٌ تُتَرجِــمُ التِزامَنا السَيرَ نَحوَ أسلوبِ حياةٍ أكثَر صداقَةً للبيئَة"، مشيرا الى انه "من هذا المُنطلق بادَرَت وزارةُ الاقتصاد والتجارة الى رفعِ مشروعِ قانون الى الامانةِ العامة لمجلس الوزراء لتخفيضِ استهلاك الاكياس من مادة البلاستيك. استَنَدنا في ذَلكَ الى التزامِ لبنان باتفاقيةِ باريس للمُناخ وبخطةِ التنمية المستدامة 2030 التي اقرَّتها الامم المتحدة والتي تُحَتّم اتخاذَ اجراءاتٍ للحدِ من التلوثِ البيئي ذات التَكلِفةِ الاقتصاديةِ المرتفعة".

ولفت الى ان "وزارةَ الاقتِصاد تثمن هذه المبادرة وَتَضَعُ إمكانيّاتِها في خدمتِها. وسَيَشَجِّعُ مُـراقِبـوهـا الذين يَجولونَ على السوبرماركِـت والمَحلاّت،على استِخدامِ الأكياسِ الصَديقَةِ لِلبيئَة. فَعَمَـلُنا لَيسَ فَقَط رَقابَةً وعِقاباً ومَحاضِرَ ضَبط ؛ إنّما هُوَ أيضاً تَوجيهٌ وإرشـادٌ وتَحقيقُ الصالِحِ العام".