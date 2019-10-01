اتحاد بلديات الشقيف النبطية: إقفال مطمر العوادم حال دون استمرار تشغيل معمل الفرز

أعلن ​اتحاد بلديات الشقيف​ - ​النبطية​ في بيان ، عن الاجراءات التي عمل عليها "منذ مدة إلى الآن في سبيل وضع حد لأزمة ​النفايات​ ضمن منطقة الاتحاد الجغرافية"، لافتا الى انه "أجرينا مناقصة لتشغيل معمل الفرز التي فازت شركة معمار بتشغيله والتي بدأت بعملها التجريبي منذ مدة إلا أن إقفال مطمر العوادم حال دون الاستمرار بالتشغيل وكنا في الوقت عينه قد أجرينا مناقصة في دائرة المناقصات لجمع ونقل النفايات من قرى الاتحاد".

ولفت الى "أننا وضعنا في دفتر الشروط بندا يلزم المتعهد بتأمين مطمر أو أكثر للنفايات وذلك على مسؤوليته ونفقته فرسى الالتزام على شركة النسيم التي بدأت أعمالها فعليا لكننا وأمام مشهد تكدس النفايات في الشوارع قمنا بإنذار الشركة بضرورة الإلتزام بموجباتها وفقا للعقد أي أن تقوم بجمع النفايات طمرها تحت طائلة إتخاذ الإجراءات الازمة وفقا للعقد اذا قصرت في عملها"، مشددا على أن "التقصير في هذا الأمر سيرتد سلبا على صحة أهلنا وأبنائنا وينم عن تهرب واضح في الموجبات التعاقدية للشركة الملتزمة".