النشرة: بلدية صيدا بدأت بتنظيف مجاري الصرف الصحي استعدادا لموسم الشتاء

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان فرقة الطوارئ التابعة للدائرة الهندسية في ​بلدية صيدا​ بدأت بتنظيف مجاري ​الصرف الصحي​ ومياه الامطار في مختلف طرقات المدينة الرئيسية وذلك استعدادا لموسم ​الشتاء​ القادم.

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