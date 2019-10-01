النشرة: قوة من الجيش داهمت مخيمات النازحين في بوداي وأوقفت 16 شخصا لمخالفتهم القوانين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "قوة من ​الجيش اللبناني​ قامت ب​مداهمة​ مخيمات ​النازحين السوريين​ في بلدة ​بوداي​ واوقفت حوالي ١٦ شخصا لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المرعية".

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