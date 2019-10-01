شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعيى الأول، برئاسة الدكتور على عبد العال وتم فى بداية الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم أعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول.

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