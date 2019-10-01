كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفصاليون كتالونيون يحيون ذكرى استفتاء الاستقلال الفاشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع المتظاهرون في بلدة جيرونا الكاتالونية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لاستفتاء الاستقلال المحظور، حيث قام بعضهم بإلقاء البيض على الشرطة وإسقاط حاويات القمامة.

وقامت الشرطة بتطويق محطة القطار والمباني الرئيسية الأخرى في جيرونا، وهي بلدة صغيرة في قلب حركة الاستقلال، في بداية يوم تقيس فيه قوة الحركة.

تصاعدت التوترات بين الانفصاليين في المنطقة ومدريد في الأيام الأخيرة، بعد أن أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا سبعة نشطاء كاتالانيين إلى السجن للاشتباه في أنهم كانوا يخططون للقيام بأعمال عنيفة لصالح استقلال كاتالونيا.

تم تنظيم مظاهرة جيرونا، التي حضرها حوالي 150 شخص، من قبل لجان الدفاع عن الجمهورية (CDR)، من بين كيانات أخرى. ونظموا احتجاجات دورية منذ اعتقال الزعماء الانفصاليين بعد استفتاء أكتوبر 2017 وإعلان استقلال قصير الأجل.

كانت الحركة الانفصالية سلمية حتى الآن، لكن السبعة الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بسبب اتهامات بأنهم كانوا يستعدون لأعمال عنف زُعم أنهم مرتبطون بلجان الدفاع عن الجمهورية.

تأتي الاحتجاجات في 1 أكتوبر قبل صدور الحكم المتوقع في الأسبوعين المقبلين على الزعماء الانفصاليين الذين اعتقلوا في العام 2017 بسبب دورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة في المنطقة.

وأثار إعلان الاستقلال الفاشل أكبر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود وما زال يهيمن على السياسة الوطنية.

تقف الحركة الانفصالية في مفترق طرق، وتنقسم حول المسار الذي يجب اتخاذه - خط متشدد يمكن أن يؤدي إلى استفتاء آخر محظور حول الاستقلال أو إجراء المزيد من الحوار مع مدريد.

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وقالت لجان الدفاع عن الجمهورية، في بيان في ذكرى استفتاء استقلال كتالونيا، نُشر على "تويتر": "لقد ولدنا للدفاع عن استفتاء. لقد نشأنا للدفاع عن جمهورية. سنكون من سيجعل العدو يرتعد. وسوف نفوز. ليس لدينا شك".

ووفقا للتلفزيون الكتالوني العام، تم التعرف على أحد المتظاهرين في جيرونا من قبل الشرطة ونقلوه بعيدًا عن الاضطراب العام، وساروا أمام الحرس المدني ومقر الحكومة الإسبانية في المدينة الكتالونية.

يتم التخطيط لمزيد من الأحداث اليوم الثلاثاء، بما في ذلك تجمع في برشلونة في المساء.

ورفض الزعماء الانفصاليون حتى الآن إدانة النشطاء السبعة الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي بسبب ما يقول المدعي إنه خطط لأعمال عنيفة، قائلين بدلاً من ذلك إن السلطات في مدريد تحاول تصوير الانفصاليين كحركة عنيفة، وهو ما يرفضونه.

وقال كارليس بويجمونت، الرئيس السابق للمنطقة الكتالونية، للإذاعة العامة الكتالونية، اليوم الثلاثاء: "هناك طريقة واحدة فقط (لتحقيق الاستقلال) ... هي المقاومة المدنية غير العنيفة".

وأضاف "بويجمونت"، الذي يعيش في المنفى الذي فرضه على نفسه في بلجيكا منذ إعلان الاستقلال الفاشل، إنه ليس له أي صلات مع لجان الدفاع عن الجمهورية.

تجمع حشد سنوي مؤيد للاستقلال في برشلونة، عددًا أقل من المعتاد الشهر الماضي.