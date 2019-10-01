كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإيراني يسجن شقيق الرئيس حسن روحاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الإيراني، أصدر صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر ، حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأدان القضاء الإيراني، حسن فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بقبول رشاوى.

قضايا فساد

وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

ولا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا.

أول جلسة استماع

وانعقدت ، في طهران أول جلسة استماع إلى شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أوقف عام 2017، لجرائم مالية، حسب ما أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية.

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وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو 2017، بعد أن ذُكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه مُتهم بارتكاب "جرائم مالية".

وأضافت وكالة "ميزان"، أن فريدون كان خلال جلسة الاستماع الأولى من محاكمته برفقة 4 من مساعديه ووكلاء الدفاع عنه.

وكان مسؤول كبير في القضاء أكد في وقت سابق أن فريدون "مارس ضغوطاً" لتعيين أحد المقربين منه على صدقي على رأس مصرف "رفاه"، تبين أنه متهم بارتكاب عدد كبير من "المخالفات المالية".

توقيف شقيق روحاني

أعلنت القضاء الإيرانى، الأحد، توقيف شقيق الرئيس الايراني روحاني بتهمة ارتكاب جرائم "مالية"، حسبما وكالة الأنباء الفرنسية فى نبا عاجل لها.

وكان حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيرانى حسن روحانى، طالب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بتخصيص وقت له للرد على اتهامات المرشح الأصولى عمدة بلدية طهران له.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أرسل شقيق روحانى خطاب لرئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على عسكرى قال فيه إن الاتهمات التى نسبها إليه المرشح الأصولى حول النظام المصرفى غير صحيحة، وطالبه بمنحه فرصة فى القنوات التلفزيونية للرد على المرشح.