كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس قسم الأبحاث في بريطانيا: لن نؤيد الخروج من الاتحاد الأوروبي بالاسم فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شخصية مؤثرة في جناح المحافظين بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إنه واثق من أن أي اتفاق طلاق أبرمه رئيس الوزراء البريطاني مع الاتحاد الأوروبي كان يمكن أن يدعمه لكنه قال إنه لن يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقط.

وأضاف "ستيف بيكر" رئيس قسم الأبحاث الأوروبية: "نود أن نكون قادرين على التصويت لصالح صفقة، وأنا في الواقع على ثقة كبيرة إذا أعاد بوريس صفقة، فسيكون صفقة يتوقع أن نرغب في دعمها".

وتابع لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "إذا قمت بالتصويت لصالح هذا الاتفاق، فيجب أن أضع في اعتباري أن هذا هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنا فخور بالتصويت لصالحه.

ومن المقرر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم قريبًا مقترحات إلى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية "البريكست" المعدلة، بما في ذلك الأفكار الجديدة التي تزيل بوليصة التأمين المتنازع عليها للحدود الأيرلندية التي سبق لبريطانيا أن وقعت عليها.

ولا يزال رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعتزم تعليق البرلمان لإطلاق أجندة جديدة

وحتى قبل تقديم المقترحات بشكل رسمي، رفضت أيرلندا الأفكار التي طرحت سابقًا مع وزير الخارجية سايمون كوفيني.

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وقال جونسون: "لقد قدمنا عرضًا جيدًا للغاية، وسنقدم عرضًا جيدًا للغاية، وسنطرحه رسميًا في وقت قريب جدًا".

وقال أيضًا: "إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالاسم فقط، فسأصوت ضده".

وأضاف: "نعتقد أن هناك طريقة جيدة للمضي قدمًا، ونعتقد أن هناك حلًا جيدًا. وآمل أن يرغب أصدقاؤنا الأوروبيون والأوروبيون في بروكسل ودبلن وألمانيا في المضي قدمًا ".

وأضاف لـ "بي بي سي": "بقدر ما يمكنني استخلاص ما رأيته من استجابة بروكسل وأعتقد أن دبلن لا يتحدثون عن المقترحات التي سنعرضها بالفعل، إلا أنهم يتحدثون عن بعض الأشياء التي ذهب في السابق".

وصرح أيضًا: "التخلص من الدعامة أمر رائع لأن ما يفعله هو أنه يمكّن المملكة المتحدة حقًا من استعادة السيطرة على إطارنا التنظيمي وتعريفاتنا وعاداتنا وسياستنا التجارية وتتيح لنا المضي قدمًا في علاقة جديدة ومثيرة ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا مع بقية العالم ".

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إنه يتوقع قدرًا معينًا من الانتقادات من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في دوره كرئيس للوزراء ردا على أسئلة حول حياته الشخصية وتاريخه السياسي.