كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية: جونسون يستعد لإعلان خطة "بريكست" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سيعلن عن خطة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية من المتوقع أن تستند خطة المملكة المتحدة، إلى إنشاء "منطقة اقتصادية" في جميع أنحاء إيرلندا والتي من شأنها أن تسمح للمنتجات الزراعية والغذائية بالانتقال دون مراقبة على الحدود.

وكان جونسون قد أكد عزمه على تنفيذ بريكست مهما كلف الأمر في الواحد والثلاثين من أكتوبر الجاري، متعهداً بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

تكلفة بريكست

وفي سياق متصل، قال ساجد جاويد وزير المالية البريطاني أمس، إنه لا يعتقد أن "أحدا يعرف حقيقة" كم ستبلغ تكلفة "بريكست" من دون اتفاق، على الاقتصاد البريطاني، عادا أن هذا السيناريو يبقى "احتمالا" مطروحا.

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ووفقا لـ"الفرنسية" أضاف في تصريحات، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "ليس السيناريو المفضل لدينا"، و"نحن نعمل للتوصل إلى اتفاق مع شركائنا الأوروبيين"، لكن "لا يمكن أن نؤجل مجددا" موعد "بريكست".

الاحتمالات المطروحة

ورغم إقرار قانون يحظر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ونص على ضرورة أن يطلب رئيس الحكومة في هذه الحالة تأجيل "بريكست"، فإن الوزير كرر القول دون إعطاء تفاصيل أنه "لا يمكننا أن نؤجله مجددا".

وأضاف، جاويد "إن المراد من إقرار هذا القانون واضح، وصعب أكثر سعي الحكومة للتوصل إلى الاتفاق الذي نريد"، مؤكدا "أن الحكومة ستحترم القانون".

وتابع أن الشركات "تريد معرفة موعد انتهاء حالة الشك"، مضيفا، "هناك احتمال لخروج دون اتفاق، ولهذا نواصل استعداداتنا بأقصى سرعة" لهذا الاحتمال.