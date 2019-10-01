كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات كوريا الجنوبية تقوم بدوريات فوق الجزر المتنازع عليها مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في حدث بمناسبة تأسيس الجيش الكوري الجنوبي، إن الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية قامت برحلة دورية، اليوم الثلاثاء، فوق الجزر في قلب نزاع مرير مع اليابان.

وعرضت كوريا الجنوبية طائرات مقاتلة من طراز F-35 حصلت عليها حديثًا للاحتفال بيوم القوات المسلحة، حيث حاول "مون" تهدئة المخاوف من أن سياسته في التعامل مع كوريا الشمالية ستضعف التزام كوريا الجنوبية بالدفاع.

وأضاف، أن طائرات من طراز F-15K من كوريا الجنوبية تقوم بدوريات فوق الجزر الصغيرة المتنازع عليها والتي تسمى دوكدو في كوريا وتاكيشيما في اليابان، والتي تسيطر عليها سول وتطالب بها كلا البلدين، وهي خطوة قد تلهب العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

وأوضح "مون"، في خطاب ألقاه أمام الجيش: "قبل لحظات، عادت طائرة F-15K، أقوى قاذفة مقاتلة في شمال شرق آسيا، من إكمال مهمة دوريات فوق أرضنا دوكدو ... دون أي مشاكل".

كما انتقت وزارة الدفاع طائرتين من أصل أربع طائرات شاركت في الدورية حلقت فوق الجزر.

يوم الجمعة، احتج مسؤولو حكومة كوريا الجنوبية على مراجعة طوكيو السنوية للدفاع والتي أشارت إلى امتلاك اليابان للجزر.

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واستدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية مسؤولًا عسكريًا بالسفارة اليابانية في سول للمطالبة بالتراجع الفوري.

تخوض كوريا الجنوبية واليابان خلافًا دبلوماسيًا وتجاريًا يزداد سوءًا متأصلين في تاريخ الحرب وخلافات حول تعويض العمال القسريين خلال احتلال اليابان لكوريا.

بعد أن شددت اليابان القيود المفروضة على صادرات المواد عالية التقنية الحيوية لصناعات الرقاقات والعرض في كوريا الجنوبية في يوليو، أزال كلا البلدين بعضهما البعض من وضع التجارة السريع.

وقال كيم إن تشول، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لن تدرس كوريا الجنوبية سوى تجديد اتفاق لتبادل المعلومات مع اليابان وقررت إنهائه في أغسطس فقط عندما يتم حل إجراءات الرقابة غير العادلة على الصادرات في اليابان".

في يوليو، انتهكت طائرة حربية روسية المجال الجوي مرتين فوق الجزر المتنازع عليها وأطلقت مئات الطلقات التحذيرية من الطائرات الكورية الجنوبية، حسبما قال مسؤولون كوريون جنوبيون، خلال ما قالت روسيا، إنها دورية جوية مشتركة طويلة المدى مع الصين.

وقدمت اليابان، التي قالت، إنها سارعت بطائرات مقاتلة في ذلك الوقت، شكوى إلى كل من كوريا الجنوبية وروسيا بشأن الحادث.