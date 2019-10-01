كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تستعرض قوتها العسكرية خلال لاحتفال بمرور 70 عاما من الحكم الشيوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت الصين بقوتها المتنامية وثقتها من خلال العرض الكبير للأجهزة العسكرية وقوات المشاة في بكين، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي تعهد بالتنمية السلمية في عيد ميلاد الصين الشيوعي السبعين.

يُعد هذا الحدث هو الأهم في الصين خلال العام، حيث يتطلع إلى إظهار تأكيده في مواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك ما يقرب من أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج وحرب تجارية تقوض الاقتصاد مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الصين، وهو يرتدي بدلة "ماو" رمادية اللون يرافقه سلفه هو جين تاو وجيانغ زيمين، إن الصين ستتبع استراتيجية مفيدة للطرفين.

وأضاف "شي"، أمام حشود منتقاة بعناية في ميدان تيانانمن، أن على الجيش أن يحمي بحزم سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية وأن يدعم بقوة السلام العالمي.

وأوضح "شي" من بوابة السلام السماوي، حيث أعلن ماو تسي تونغ، تأسيس جمهورية الصين الشعبية في هذا اليوم من العام 1949: "لا يمكن لأي قوة أن تهز وضع الصين، أو تمنع الشعب الصيني والأمة من التقدم إلى الأمام".

وتابع "الرئيس الصيني: "يتعين على الصين الحفاظ على الرخاء والاستقرار الدائمين في هونج كونج وماكاو، وتعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي و"مواصلة السعي من أجل إعادة توحيد الوطن الأم بالكامل".

"شي"، الذي هز برنامجه للتحديث العسكري جميع أنحاء المنطقة، ثم فحص صفًا على صف من العتاد العسكري وقوات قدمت بطريقة غير صحيحة.

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في إحدى المراحل، صاح "شي" في الجنود في سيارة ليموزين سوداء ذات سقف مفتوح، قائلًا: "مرحبا أيها الرفاق، أيها الرفاق الذين يعملون بجد!".

صعدت الجماهير المحتشدة: "اتبع الحزب! الكفاح من أجل الفوز! صياغة إدارة مثالية!".

عند عودته إلى المسرح، شاهد "شي" خطوطاً من الدبابات وطائرات بدون طيار وقذائف.

ومن بين الأسلحة المعروضة؛ صواريخ باليستية عابرة للقارات DF-41، وهي العمود الفقري للردع النووي الصيني، الذي يمكنه حمل العديد من الرؤوس الحربية النووية والوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال نوزومو يوشيتومي، الأستاذ بجامعة نيهون اليابانية والقائد العام المتقاعد في قوة الدفاع الذاتي اليابانية: "لديهم قدرات متقدمة للغاية ومجموعة للوصول إلى الولايات المتحدة من الصين القارية".

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي يُظهرون فيها لنا غواصة JL-2 أطلقت صواريخ باليستية في عرض عسكري. ليس لديهم النطاق للوصول إلى الولايات المتحدة من المياه في جميع أنحاء الصين، لكنهم يظهرون قدرة الصين على الضربة الثانية".

بعد العرض العسكري، راح الراقصون والقوات البحرية يشيدون بتاريخ الصين السابق وإنجازاتها ومناطقها، إلى جانب صور لزعماء الصين السابقين و"شي" نفسه، والتي أثارت هتافات عالية.