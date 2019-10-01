المغرب يحجز 6 أطنان من الحشيش.. عمر أعضاء الشبكة يتجاوز 60 سنة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم بناءا على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، كما ضبطت بحوزتهم ستة أطنان و400 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال هذه العملية ضبط شاحنة لنقل البضائع وتوقيف سائقها على مستوى السد القضائي بمدخل مدينة كلميم، حيث مكنت عملية التفتيش من حجز كمية أولية من المخدرات تزن ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، قبل أن يتم ضبط سيارتين رباعيتي الدفع بالقرب من عين المكان، وعلى متنهما ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه العملية.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية لاحقا بمستودع كائن بضيعة فلاحية نواحي منطقة “تغجيجت”، على بعد 80 كيلومتر في اتجاه مدينة طاطا، مكنت من ضبط كمية إضافية من مخدر الشيرا، بلغت ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تواصل مصالح الأمن إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، ورصد باقي امتداداته على الصعيد الوطني.