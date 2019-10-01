صلاح الوديع ل”اليوم24″: الحكم ضد هاجر حسرة وأسف على البلاد.. وهكذا لن نتقدم إلى الأمام

قال صلاح الوديع عضو المكتب التنفيذي لحركة “ضمير” إنّ الحكم الصادر ضد الزميلة هاجر الريسوني بسنة سجنا نافذا حكما قاسيا ومؤلما؛ ويبعث على الأسى والحسرة.

وتابع الوديع في تصرح ل”اليوم 24″ عشية صدور الحكم؛ قائلا ” إن الحكم لا يُبشر بالخير؛ وعلى هذا النحو؛ البلاد لن تتقدم خطوة إلى الأمام”.

وجاءَ تصريح الوديع؛ بعدما قضت هيأة الحكم بالمحكمة الإبتدائية في الرباط بالسجن سنة سجنا نافذا، في حق الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير، كما أدانت خطيبها، الحقوقي رفعت الأمين، بالسجن النافذ سنة واحدة أيضا.

وقضت المحكمة بالحبس النافذ سنتين، للطبيب محمد جمال بلقزيز، كما منعته من مزاولة مهنة الطب لسنتين بعد انتهاء العقوبة السجنية، وقضت بالسجن موقوف التنفيذ في حق المبنج والكاتب، سنة وثمانية أشهر على التوالي.

يذكر أن وسط ذهول هيئة الدفاع والمراقبين الوطنيين والدوليين، غادرت الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، المحكمة الابتدائية بالرباط رافعة شعار النصر، عقب صدور الحكم.

ووقف العشرات من المتضامنين ينتظرون خروج هاجر الريسوني من المحكة، وخطيبها رفعت الأمين، الذي رفع شعار النصر أيضا، وباقي المتهمين، وهتف المتضامون باسم هاجر، التي بادلتهم التحية.