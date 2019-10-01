ولي العهد السعودي: نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن والحرب مع إيران ستدمر اقتصاد العالم

أدلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة “سي بي إس” الأمريكية، أول أمس الأحد، بإجابات مثيرة، بشأن حربه على اليمن وخصوماته مع إيران

وأعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن، لكنه طالب أولا بأن توقف إيران دعمها للحوثيين.

وبسؤاله عن رؤيته لحل “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” الناجمة عن حرب اليمن، قال ولي العهد السعودي،

لبرنامج “60 دقيقة” ، : “أولاً، إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثيين، فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم، نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد”.

وعما إذا كان مستعدا للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: “نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض. وإعلان الحوثيين قبل بضعة أيام عن وقف إطلاق النار من جانبهم، نعتبره خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية ونشاطا”.

وأورد ولي العهد، عن سبب تفاؤله الآن بأن وقف إطلاق النار قد يستمر وقد يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن، أنه “كقائد، يجب أن أكون متفائلاً كل يوم. إذا كنت متشائما، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر”.

وفيما يخص الحرب مع إيران، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الحرب مع إيران ستدمر اقتصاد العالم وأنه يفضل حلا غير عسكري للتوترات معها.

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وصرح الأمير الشاب، لبرنامج “60 دقيقة” الذي بثته قناة “سي بي إس” الأمريكية “إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي سيهدد المصالح العالمية”.

كما قال ولي العهد السعودي “ستتعطل إمدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط بشكل لا يمكن تصوره” لتبلغ “أرقاما عالية لم نشهدها في حياتنا”.

واعتبر بن سلمان أن الحرب بين السعودية وإيران ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي. قائلا “إن المنطقة تمثل نحو 30 بالمئة من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالي 20 بالمئة من الممرات التجارية العالمية، ونحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوروا أن تتوقف هذه الأمور الثلاثة”.

وتابع والي العهد السعودي”هذا يعني انهيارا كليا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب”. مشيرا إلى أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو في 14 شتنبر، وحملت بلاده وواشنطن إيران مسؤوليته، لا معنى له.

كما قال بن سلمان عن هجوم أرامكو إنه “لا يوجد هدف إستراتيجي. الأحمق فقط قد يقدم على مهاجمة خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية. الهدف الإستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه”.