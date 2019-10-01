طقس الثلاثاء.. جو حار مع سحب ركامية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل.

وستبقى الأجواء مستقرة مع تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع احتمال هبوب رياح رملية بأقصى الجنوب.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، ومن القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وشمالية إلى غربية بالمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى، فيما ستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية بباقي الأرجاء الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 17 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بسايس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس، والمناطق الوسطى والجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 27 و32 بأقصى الجنوب و مابين 17و 22 بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و32 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 33 و35 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسايس وبالسهول الأطلسية، وما بين 35 و40 درجة بالسهول غرب الأطلس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 40 و45 درجة بمنطقة سوس و بداخل الأقاليم الصحرواية وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.