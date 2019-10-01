عن مقتل الصحافي خاشقجي..ولي العهد السعودي: الجريمة بشعة وأتحمل المسؤولية والأنبياء أخطأوا

أدلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال برنامج 60 دقيقة على شاشة قناة “سي بي إس” الأمريكية، يوم أمس الأحد، بإجابات مثيرة، خاصة فيما يتعلق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي وبعض القوانين في بلاده.

ونفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لشبكة “سي بي اس” الأمريكية، أن يكون قد أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أقرّ بمسؤوليته الأدبية عن الجريمة لأن مقترفيها من موظفي الحكومة السعودية.

ووصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن قتل خاشقجي ب”الجريمة البشعة”، مؤكدا أنه بلا شك لم يأمر بذلك، وأضاف: “لكني أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصا أنها جرت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية”.

وقال بن سلمان في حوار عبر برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي اس” الأمريكية الليلة الماضية: “عندما تحدث جريمة بحق مواطن سعودي من مسؤولين في الحكومة السعودية، فأنا كقائد أتحمل هذه المسؤولية ونحن حريصون على أن لا يتكرر هذا الأمر في المستقبل… العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي”.

Advertisements

وردا على سؤال بشأن بشأن قضايا متعلقة بحقوق المرأة في المملكة، قال محمد بن سلمان: “المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها”.

وسُئل ولي العد السعودي عن الدروس المستفادة، وهل ارتكب أخطاء، فكانت إجابته على النحو التالي: “الأنبياء أخطأوا، فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكّد أنها لن تتكرّر”.