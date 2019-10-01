نحف: إطلاق النار على سيارة رئيس المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جناة مجهولون النار على سيارة رئيس مجلس محلي نحف، عبد الباسط قيس، بينما كانت مركونة في الموقف المحاذي لمبنى المجلس، صباح اليوم الثلاثاء.

وأسفرت جريمة إطلاق النار عن إلحاق أضرار في السيارة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة وشرعت بأعمال البحث عن الجناة الذين فروا هاربين من المكان، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.

هذا، ويعاني المواطنون في نحف من انعدام الأمن والأمان في ظل تكرار حوادث العنف والاعتداء على الممتلكات، في ظل تواطؤ الشرطة وعدم القيام بعملها في محاربة ظاهرة العنف والجريمة.