هبوط ثقة الشركات في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة أجراها مؤخرا، تُظهر هبوط ثقة الشركات إلى الدرجة 5 بين كبرى الشركات الصناعية، بتراجع عن الفصل السابق حيث سجل 7.
وتُشير هذه النتائج إلى تعثر نهوض ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث يعكس التقرير الذي يعتبر أكبر مؤشر إلى أوضاع قطاع الأعمال في اليابان، تباينا بين الشركات المتفائلة حيال الظروف، وتلك التي تعتبر الأوضاع غير مؤاتية.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن الحرب التجارية الأميركية الصينية تحدّ إقبال الشركات الصناعية على الاستثمار بشكل نشط.
كما لفتوا إلى أن ارتفاع سعر الين بالنسبة للدولار ينعكس أيضا على معنويات أوساط الأعمال.
ولفتوا إلى أن النمو قد يتأثر أيضا بزيادة الضريبة على المبيعات من 8 إلى 10 بالمئة، وهي زيادة كانت مقررة منذ فترة طويلة وتدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
أما مؤشر الشركات غير الصناعية، فتراجع من 23 في الفصل الثاني إلى 21 في الفصل الثالث.
وحقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 0.3 بالمئة في الفصل الثاني بالمقارنة مع الفصل الثالث، محرزا ثالث ربع من النمو على التوالي.
لكن المحللين حذروا بأن الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة قد تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الياباني الذي ما زال يجهد للتغلب على انهيار في الأسعار مستمر منذ وقت طويل.
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