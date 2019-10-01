بسمة طبعون: وفاة عبد الكريم أبو كليب بعد تعرضه للغرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الطاقم الطبي في مستشفى رمبام، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشاب عبد الكريم أبو كليب من سكان بلدة بسمة طبعون، بعد أيام من تعرضه للغرق.

وأحيل الفقيد قبل 3 أيام إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، حيث حاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته بيد أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن المرحوم تعرض للغرق خلال محاولته إنقاذ ابنته من الغرق في شاطئ "كريات حاييم" بالقرب من مدينة حيفا.

وتعيش عائلة أبو كليب حالة من الحزن والألم بعد فقدانها الشاب فادي أبو كليب من مدينة حيفا متأثرا بجروحه الخطيرة جراء تعرضه لحادث طرق، وهو ابن عم ضحية حادث الغرق.