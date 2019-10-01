ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة أضرحة الشهداء بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام ذوو شهداء هبة القدس والأقصى في مدينة الناصرة: إياد لوابنة ووسام يزبك وعمر عكاوي، بالإضافة إلى رئيس البلدية، علي سلام، وأعضاء البلدية والنائبين عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د. إمطانس شحادة وهبة يزبك، ورئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، والعشرات من الناشطين الوطنيين، بزيارة أضرحة الشهداء في المقبرة الإسلامية الفوقى ووضع أكاليل الزهور وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم قرب المستشفى الإنجليزي، ثم على مواقع استشهادهم والنصب التذكاري في مدخل الحي الشرقي.

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وأكد رئيس بلدية الناصرة في كلمة ألقاها هناك على أهمية إحياء الذكرى، معربا عن فخره بالشهداء الذين ضحوا من أجل وطنهم.

وشكر سلّام، النائبين شحادة ويزبك ورئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، على مشاركتهم في هذه المناسبة الوطنية، طالبا من الحضور التوجه إلى النصب التذكاري للشهداء لمشاركة لجنة المتابعة برنامجها في هذه الذكرى.