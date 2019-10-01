شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إيرانية تقضي بإعدام شخص بتهمة التجسس لأمريكا والان مع التفاصيل

قضت محكمة إيرانية، الثلاثاء، بإعدام شخص وسجن شخصين آخرين 10 سنوات بتهمة التجسس للولايات المتحدة الأمريكية. وقال متحدث قضائي في تصريحات له، إن المحاكم الإيرانية حكمت على شخص واحد بالإعدام بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. Advertisements كما حكمت المحكمة بسجن شخصين آخرين لمدة 10 سنوات بسبب نفس الجريمة، وحبس شخص رابع لمدة 10 أعوام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

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