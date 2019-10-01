شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الفصائل المسلحة في أفريقيا الوسطى والان مع التفاصيل

أعلنت منظمات حقوقية مقتل نحو 10 أشخاص، بينهم مدنيون، في معارك بين فصيلين مسلحين بجمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية منذ 2013.

ووقعت الاشتباكات بين "ائتلاف أنتي بالاكا"، وهي مليشيا مسيحية مسلحة تخوض منذ 2013 حربا شرسة على المسلمين، ومليشيا "وحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وبحسب مسؤولين رفضوا ذكر أسمائهم، في بعثة الأمم المتحدة بوسط أفريقيا، وقعت المعارك في قريتي بانجاو وليوتو بولاية أواكا جنوب البلاد، وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً.

وقال مدير منظمة "كاريتاس" غير الحكومية الخيرية في بامباري بنوا نجيبوجانزا"لقد فرّ الناس إلى الأدغال، والقرى المجاورة مهجورة"، مشيرا إلى مقتل نحو 10 أشخاص، وهو رقم أكده مسؤولون في منظّمتين غير حكوميتين أخريين تعملان في المنطقة.

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ووفقا للمنظمتين أسفر القتال أيضا عن إضرام النيران في عدد من منازل بانجاو و مسجد القرية.

و"ائتلاف أنتي بالاكا" و"وحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى" فصيلان مسلحان شاركا في توقيع اتفاق السلام الذي أبرم بين الحكومة و14 مجموعة متمردة من جهة، وبين هذه المليشيات المتناحرة فيما بينها من جهة أخرى.

ويهدف اتفاق السلام الذي وقّع في فبراير/شباط، إلى وضع حدّ للنزاعات التي تمزّق البلد الأفريقي المضطرب منذ عام 2013، ورغم ذلك تتواصل أعمال العنف ضد المدنيين وبين مجموعات مسلّحة.

يشار إلى أن أفريقيا الوسطى بلد غني بالموارد الطبيعية ويشهد منذ 2013 حرباً أوقعت آلاف القتلى وأرغمت حوالي 20% من سكان البلاد البالغ عددهم 4,7 ملايين نسمة على الفرار من منازلهم.

كما أدت الحرب الراهنة إلى أزمة إنسانية مطولة، مخلّفة وراءها احتياجات طبية شديدة لدى السكان، حيث تسيطر المجموعات المسلحة على أكثر من 70 % من البلد، ولا يتوفر للعدد الكبير من الجرحى سوى خيارات محدودة.